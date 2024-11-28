Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kazakistan’da düzenlenen Akademik Liderlik Programı’na katıldı. Elmas, toplantıda yaptığı sunumda, eğitim öğretimin özellikle yapay zekanın etkisiyle artık mevcut geleneksel yapısıyla sürdürülemeyeceğini, daha esnek ve daha sonuç odaklı ve yapay zeka destekli eğitimin öne çıkacağını belirtti.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kazakistan’da düzenlenen Akademik Liderlik Programı’na katıldı. Kazakistan’ın başkenti Astana’da Nazarbayev Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 15 gün süren programa, birçok yükseköğretim yöneticisi katıldı. Bu programda, Prof. Dr. Elmas, "Yükseköğretimde Stratejik Plan Etkinliğinin İzlenmesi", "Veri Analizi Yaparak Karar Verme" ve "Hızlı Değişime Uyum Sağlayacak Eğitim Planlaması" gibi konularda sunumlar yaptı.

Toplantıya katılan rektörler, rektör yardımcıları ve dekanlar, yükseköğretimde liderlik ve karar alma süreçlerine dair önemli bilgiler edindi. KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas yaptığı sunumda, eğitim öğretimin özellikle yapay zekanın etkisiyle artık mevcut geleneksel yapısıyla sürdürülemeyeceğini, daha esnek ve daha sonuç odaklı ve yapay zeka destekli eğitimin öne çıkacağını belirleterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda hem üniversite yönetimlerinin hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bu sayede üniversite, akademisyenlerin ve öğrencilerin yaptıkları tüm işlerde yapay zekanın etkisini ve katkısını hissetmelidir. Ayrıca geleneksel olarak yapılan stratejik planların, hedeflerin ve sonuçların izlenmesi adımlarını da yeni gelişmelere göre düşünmek kaçınılmaz olacaktır"

Üniversitelerdeki kalite ve akreditasyon süreçlerinin de mevcut yapılarının da hızla değişmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, KOSTÜ’de yapay zekanın eğitim ve yönetimdeki uygulamalarını paylaştı.

Astana Medical Üniversitesi ile iş birliği

Programın ardından, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Astana Medical Üniversitesi arasında uluslararası iş birliği adımı atıldı. Üniversiteler, ortak diploma programları ve öğrenci değişim programları gibi önemli başlıkları görüşerek, yükseköğretimdeki küresel iş birliğini pekiştirme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

"Öğrenciler farklı eğitim sistemlerine deneyimleyecek"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bu ziyaretin hem Türk hem de Kazak üniversiteleri için stratejik bir fırsat sunduğunu, öğrencilere farklı eğitim sistemlerini deneyimleme imkanı tanıdığını ifade etti. Elmas, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin bu girişimi, akademik iş birliğinin yanı sıra, öğrencilerin küresel çapta daha rekabetçi bir eğitim almasına imkan tanıyacak. Bu tür ortaklıklar, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda akademik araştırmalara ve kültürel etkileşimlere de büyük katkı sağlayacak" dedi.