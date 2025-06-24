Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına düzenlenen dondurma şenliğiyle veda etti.
Kentin farklı noktalarında hizmete sunulan erken çocukluk eğitim merkezleri çocukların gelişimine katkı sunuyor. Merkezler arasında yer alan İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri 2024-2025 eğitim öğretim dönemine düzenlenen dondurma şenliğiyle veda etti.
Öğrenciler düzenlenen dondurma şenliğinde oyunlar oynadı, kendileri için hazırlanan alanlarda doyasıya eğlendi.
Kaynak: İHA