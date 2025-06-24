Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Kızılağaç Turizm Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelin mülk sahibi, tesiste Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı alınmadan imara aykırı yapılaşma yapıldığı ve bakanlığa ödenmesi gereken hasılat payının ödenmediği gerekçesiyle işletmeci şirkete tahliye davası açtı. Mahkemede, otelin 2 hafta içerisinde tahliyesine karar verildi.

Manavgat’ın Kızılağaç turizm merkezinde 1035 yataklı 130 bin metrekare alana kurulu bulunan 5 yıldızlı konaklama tesisi, sahibi tarafından başka bir şirkete 3 Kasım 2021’de kiralanıp faaliyete başladı. Kiralamanın ardından mülk sahibi şirketin yetkilileri tarafından geçen yılbaşında otel içerisinde yapılan incelemelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsisli ve projesi onaylı tesiste imara ve onaylanmış plan ve projelere aykırı yapılaşma yaptığını belirlendi.

Kendilerinin onayı olmadan değişiklikleri yapıldığı iddiasıyla Manavgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran mülk sahibi şirket yetkilileri, ‘tüm taşınmaz ve müştemilatlardaki hâlihazırdaki durumun tespit edilmesini, kiralama öncesine ait olan hava fotoğrafları ve şirket tarafından sunulan resimler ile halihazırdaki mevcut durumun kıyaslanarak davalı tarafça yapılan tüm tahribat, inşaat, yıkım ve değişikliklerin tespit edilmesini’ talep etti.

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişiler tarafından geçen yıl 30 Nisan ve 5 Haziran tarihlerinde yapılan 2 ayrı inceleme sonucunda, tesiste birçok inşai değişiklikler yapıldığı, kapalı alanlar, ticari alanlar ve birçok yapı inşa edildiği, söz konusu taşınmaz davalı tarafa kiraya verildiği esnada hâlihazırda mevcut olan birçok yapının ise yıkıldığı, tahrip edildiği ve değiştirtildiği tespit edildi. Tesiste yapılan değişiklikler, bilirkişi raporlarında şu şekilde sıralandı:

"Çim futbol sahalarının kaldırılarak mini club ve havuz yapıldığı, havuzun yan tarafında demir konstrüksiyondan bar alanı inşa edildiği; tenis kortlarının tamamen iptal edilerek açık otopark olarak kullanıldığı, amfi tiyatronun altının tamamen değiştirilerek mutfak ve soğuk hava deposu ve çöp deposu yapıldığı, tesisin ana mutfağında bazı duvarların yıkılarak alçıpan malzemelerle değişiklikler yapıldığı, mal kabul alanına asansör inşa edildiği, kapalı otoparkın bir kısmının ayrılarak personel yemekhanesi olarak kullanıldığı, sahile giden yola tuvaletler ve sökülebilir malzemelerden restoran yapıldığı ve bina altında bulunan poolbarın büyütüldüğü ve bina içerisindeki yapıların mevcut durumunun değiştirildiği anlaşılmıştır."

Mahkeme tarafından yapılan tespitler doğrultusunda mülk sahibi olan şirket yetkilileri tarafından kira sözleşmesi feshedildi. Manavgat 1’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran şirket yetkilileri, kiracı şirketin, kendilerine bakanlık tarafından tahsis edilen alanda bilgileri ve izinleri olmadan imara ve onaylanan plan ve projelere aykırı yapısal değişikler yapmaları ve ihtara rağmen bunları eski hallerine getirmemelerinin yanı sıra kira sözleşmesine aykırı bir şekilde 15 milyon 583 bin 509 lira tutarında otel işletmesinden elde edilen ve bakanlığa ödemeleri gereken hasılat payını ödemediği, bu payın gecikme cezası ile birlikte 18 milyon 482 bin 457 lirayı kendilerinin ödediğin ve bu ödemeyi kendilerinin gerçekleştirdiğini mahkemeye sundu.

Bu arada kiracı şirketin yetkilileriyle uzlaşma konusunda bir araya gelindiğini anlatan ancak uzlaşma olmadığını belirten mülk sahibi şirketin yetkilileri, kiracının tahliyesini talep etti.

Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, davalı şirketin avukatları talebin reddine karar verilmesini istedi. Dosyayı inceleyen Manavgat 1’nci Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, 5 yıldızlı otelin tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Davalının kiracı olarak bulunduğu "Antalya ili, Manavgat ilçesi, Kızılağaç mevkii, Karacalar köyü, 1167 parseldeki tesisin sözleşmeye aykırılık nedeniyle, 2 hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verildi."