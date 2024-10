Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler maddi imkânı olmayan gelin adaylarının saçlarını yaparak düğüne hazırlıyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerde açtığı kurslarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, gelinlik giyen genç kızların en mutlu günlerinde onların gelin başlarını yaparak mutluluklarına ortak oluyorlar.

“Başkanımız her alanda yanımızda”

Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde gelin saçını yaptıran Gamze Şahan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Her yerde bizlere her zaman destek oluyor. Bu zamanda evlenmek çok masraflı, saç yaptırmak da ciddi bir masraf, Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde saçlarımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldu. Mahallemizin kızları evlenecekleri zaman burada saçlarını yaptırıyorlar. Hocalarımız ve bizlerin her zaman yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Eşinin saçlarının yapılmasını büyük bir heyecanla bekleyen eşi Erol Şahan ise, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana hiç görmediğimiz hizmetleri görüyoruz. Başkanımız yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası ve çeyiz seti hediye ediyor. Eşimin gelinlik saçı da Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde ücretsiz yapıldı. Böyle bir tesis yaparak vatandaşın hizmetine sunduğu için Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.