Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü’nde yaşanan su çekilmeleri ve göldeki otlanma, balıkçıları isyan ettirdi. Gölde yıllardır balıkçılık yapan İsmail Hun, “Göldeki otlanma bizi olumsuz etkiliyor. Balık sayısı azalıyor, ağlarımız otlardan dolayı gölden çıkmıyor ve zarar görüyor” dedi.

Türkiye’nin dördüncü en büyük tatlı su rezervi olan Eğirdir Gölü’nde 15 Kasım itibarıyla kerevit av yasağı başlarken, göldeki su çekilmeleri ve otlanma balıkçıların ağlarına zarar vermeye başladı. Balıkçılar, ekipmanların yüksek maliyetine dikkat çekerek, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini ve yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini ifade etti.

“Göldeki su çekilmesi ve yoğun yosunlaşma nedeniyle çok zorlanıyoruz”

Babasıyla avlanmaya gelen Birsu Hun, “Ben üniversite öğrencisiyim ve birkaç günlüğüne Eğirdir’e tatile geldim. Babamla sürekli göle balığa çıkıyoruz. Yazın kerevit, kışın ise balık avlıyoruz. Ancak bu sene göldeki su çekilmesi ve yoğun yosunlaşma nedeniyle çok zorlanıyoruz. Göldeki yosunlar balıkların azalmasına sebep oluyor ve kerevitlerin de nesli tükeniyor. Bu durumun artık çözülmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Malzemelerimiz çok pahalı ve bu durum işlerimizi daha da zorlaştırıyor.”

Birsu Gün’ün babası balıkçı İsmail Hun ise, “Eğirdir Gölü’müz aslında çok güzel bir yer. Ancak suyun çekilmesi ve göldeki otlanma bizi olumsuz etkiliyor. Balık sayısı azalıyor, ağlarımız otlardan dolayı gölden çıkmıyor ve zarar görüyor. Malzemelerimiz çok pahalı ve bu durum işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Gölün eski haline dönmesi için bir an önce önlem alınması gerekiyor. Yoksa Eğirdir Gölü tamamen yok olabilir. Çözüm üretilmesini bekliyoruz" dedi.

“Yosunlar nedeniyle bu sepetleri çekmekte zorlanıyoruz”

40 yıldır bölgede balıkçılık yapan Hüseyin Boyekin gölün bu kadar çekildiğini hiç hatırlamadığını söyleyerek, “40 yıldır bu gölde balıkçılık yapıyorum ama bu kadar ciddi bir su çekilmesi görmedim. Bilinçsiz sulama nedeniyle göl suyu hızla tükeniyor. Balıkçılık yapmak artık çok zor. Yaklaşık 5 bin sepetimiz var ancak yosunlar nedeniyle bu sepetleri çekmekte büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu durum bizi maddi ve manevi olarak çok zorluyor” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, göldeki sorunların çözülmesi için acil önlemler alınmasını talep ediyor.