Isparta’da Eğirdir Gölü’nde bu yıl avlanan 498 ton kerevit hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de bölge ekonomisine katkı sağladı. Eğirdir Gölü, av sezonunda kerevit üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağladı. Bu yıl toplam 498 ton kerevit üretilirken, Eğirdir’in sembolü haline gelen bu ürünün önemli bir kısmı çeşitli ülkelere ihraç edildi. Av sezonunda 498 ton kerevitin serbest avlanmasına izin verildiğini belirten İl Müdürü Mehmet Tuğrul, kerevitin Eğirdir’in en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Av sezonunda denetimlerin ise hız kesmeden devam ettiğini aktaran Tuğrul, “Bu yıl Eğirdir Gölü’nde toplam 136 denetim yaptık. Kurallara uymayan üç üreticimize, küçük kerevit avlamaktan veya yasak dönemde avcılık yapmaktan toplamda 10 bin 500 lira cezai işlem uygulandı” dedi. Tuğrul, Eğirdir Gölü’nün, kaliteli kerevit üretimiyle uluslararası alanda da dikkat çekmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: iha