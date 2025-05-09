24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait ile Gediz Belediye Başkanı Nejdet Akel, Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu’nu (EBİİF) ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi İş İnsanları Fedrasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Serhun Alakuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan heyet, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi alırken, özellikle Kütahya-Gediz bölgesinin yatırım potansiyeli ve iş dünyasıyla entegrasyon süreci değerlendirildi.

Rıfat Sait, BASAM olarak Balkanlar ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, bu tür ziyaretlerin bölgesel ve uluslararası iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Gediz Belediye Başkanı Nejdet Akel ise, ilçelerinde sürdürülen yatırım projeleri ve girişimcilik alanındaki destekleyici faaliyetler hakkında bilgi vererek, Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonun iş dünyasıyla kurduğu köprüden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, Ege Bölgesi İş insanları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Serhun Alakuş ve taraflar arasında ilerleyen dönemde ortak projeler geliştirilmesi yönünde temennilerle sona erdi.