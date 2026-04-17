EFES-2026 Birleşik, Müşterek Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının Simülasyon Destekli Komuta Yeri Tatbikatının icra safhası, çok sayıda müttefik ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Askeri personel ve sivil kurumların yer aldığı eğitimlerde, orduların birleşik harekat yetenekleri test edildi.

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının Simülasyon Destekli Komuta Yeri Tatbikatının icra safhası, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirildi. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşim Arap Emirlikleri, Bangladeş, Fransa, Gine, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Nijer, İtalya, İsveç, Pakistan, Romanya, Senegal, Uganda, Özbekistan ve Zimbabve'den görevlendirilen personel katıldı. Faaliyet kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından 517 askeri personel görev aldı. Ayrıca 5 bakanlık ve 11 kurumdan 26 sivil personel ile 21 dost ve müttefik ülkeden 103 yabancı personel olmak üzere toplam 646 personel katılım gösterdi. Tatbikat tamamen jenerik bir senaryoya dayalı olarak icra edilirken, kullanılan yer isimleri, ülkeler ve olaylar gerçeği yansıtmadı.

Müşterek harekatta yapay zeka dönemi

Tatbikatta geçtiğimiz yıllarda icra edilen faaliyetlerden farklı olarak yeni teknolojiler kullanıldı. Komuta kontrol ve kara resmini oluşturmak maksadıyla Ağ-Kara KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemine ilave olarak Deniz Resmi Gözcü ve Hava Resmi Muharebe Yönetim Sistemleri birleştirilerek müşterek resim oluşturuldu. Tatbikat müşterek komuta kontrol sistemleri üzerinden sevk ve idare edildi. Askeri karar verme süreci de dahil olmak üzere tatbikatın icrasında yapay zeka destekli analiz uygulamasından alınan çıktılar, hareket tarzlarının geliştirilmesi ve mukayesesi kapsamında kullanıldı. Tatbikatın bu safhası, karargah kadrosunda yapılan değişiklikle 24 saat esasına göre vardiya sistemine uygun şekilde icra edildi. Öte yandan, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası eğitim faaliyetleri 30 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Ege Ordusu Komutanlığı Karargahında icra edildi.

'Yarının zorluklarına hazır olmak için fırsat'

Eğitim faaliyetlerinin önemine değinen Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, 'EFES-2026 Tatbikatı birleşik ve müşterek anlamda çeşitli birlikleri bir araya getirip tek bir birlik gibi eğitim icra edilmesini sağlaması sebebiyle, 'Birlikte çalışabilme prensibinin' vücut bulmuş halidir. Türkiye, stratejik bölgelerin kesişim noktasında yer alması sebebiyle, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunan bir konumda bulunmaktadır. Bu kapsamda; EFES-2026 Tatbikatı müttefikliğin ve ortaklıkların güçlendirilmesi, hazırlık seviyesinin artırılması ve yarının zorluklarına hazır olmak için çok önemli bir fırsattır' ifadelerini kullandı.