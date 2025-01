Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in geçtiğimiz hafta hizmete açtığı Kent Lokantası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlçe sakinlerine besleyici yemekleri uygun fiyatla sunan Halkın Sofrası, haftanın altı günü 11.00-15.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı Numara 159’da hizmet veren mekan, emekliler ve öğrenciler başta olmak üzere toplum tüm kesimlerinden vatandaşları her gün sıcacık ve sağlıklı yemekle buluşturuyor. Efeler’in güler yüzlü çalışanları, tüm hijyen kurallarına büyük bir titizlikle uyarak, misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyor. Kent Lokantası, yalnızca yemek hizmeti sunmakla kalmıyor aynı zamanda vatandaşların bir araya gelerek sosyal bir ortamda vakit geçirmelerine de imkan sağlıyor. Her yaş grubundan, her kesimden insanın bir arada yemek yiyebileceği bu mekan, halkın takdirini topluyor. Şehirde yaşayanlar, Kent Lokantası’ndan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkürlerini iletti.