Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir’in antik yollarında 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde koşulacak.

Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir’in güzel manzarası ve antik yollarında 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde koşulacak. İzmir’in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz’ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk’ta bulunan Meryemana’da sonlanan Efeler Yolu, 500 kilometrelik çok etaplı ve işaretli yürüyüş yolu olma özelliği ile dikkatleri çekiyor. Green Destinations "Top 100 Stories" arasında yer almaya hak kazanan Efeler Yolu, 27 ana etap ve 1 alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşuyor. 14-24 kilometre arasında değişen etap uzunluklarıyla orta-zor ve zor olarak derecelere sahip olan Efeler Yolu’nun ana etapları kırmızı-beyaz, alternatif rotası ise kırmızı-sarı renklerle belirlendi.

Patikalarda gerçekleşecek yarışta 80K’da sporcular; 3 bin 600 metrenin üzerinde, 50K’da 2 bin 700 metrenin üzerinde, 30K’lık parkurda bin 300 metrenin üzerinde, 15K’da 500 metrenin üzerinde, 5K’da ise 100 metrenin üzerinde tırmanışa sahip rotada mücadele verecekler. İzmir’in Ödemiş ilçesi Birgi mahallesinden start alacak sporcular, yine aynı noktada finişi görecekler.