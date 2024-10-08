Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası tarafından Balıkesir Büyükşehir ve Edremit belediyelerinin katkılarıyla 18, 19 ve 20 Ekim’de gerçekleştirilecek Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (Fest Olive) düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

Güre sahilinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Kazdağları’nın bereketli topraklarıyla Ege’nin maviliklerinin buluştuğu Edremit’te doğanın eşsiz ürünü zeytinyağına adanmış bir festival düzenleyeceklerini ifade etti.

Fest Olive Edremit’in bundan sonra Edremit ve Havran bölgesinin geleneksel zeytin ve zeytinyağı tanıtımına aday olduğunu belirten Çetin, "Genelde hasat festivalleri oluyor. Bizim programımız içerisinde de mutlaka bir hasat olacak. Fakat bizim asıl temamız; burada zeytinyağının tanımı. Çünkü zeytinyağı çok kıymetli, müstesna bir ürün" dedi.

Zeytinin ağaçtan hasat edildikten sonra sofralara gelene kadar yaşamaya devam eden bir ürün olduğuna dikkat çeken Çetin, "Zeytinyağı meyve suyu ağaçtan alınıyor ve içinde hiçbir kimyasal katkı maddesi olmadan da sofralarımıza geliyor. Bu süreç içerisinde zeytinyağının sağlıklı ortamda korunması, şişelemesi, kendine özgü karakteristik özelliklerini kaybetmemesi adına proseslerinin tamamlanması vatandaşlarımızın karşısına çıkması için önemli aşamalar var. Bu aşamaları doğru geçmesi gerekiyor. Biz de bunları zeytinyağını bir şekilde tadarak anlayabiliyoruz" dedi.

Festival konsepti hakkında da bilgi veren Ahmet Çetin, "Yaklaşık 50’ye yakın standımız olacak. Edremit ve Havran’daki zeytinyağı firmaları sadece katılıyor. Bunun nedeni ise bizim ticaret odamıza ve Edremit’imize ait Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytin Coğrafi İşareti var. Bu coğrafi işaret sınırı içerisindeki bölgedeki firmaları bünyemize aldık. Coğrafi işaretler önemli. Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytin Coğrafi İşaret Avrupa Birliği tescilli. Hem coğrafi işaretin tanıtımını hem zeytinyağımızın kalitesini vatandaşlara, insanlarımıza tadarak tanıtmak amaçlarımızdan bir tanesi. Hem festival, hem fuar ikisi bir arada olacak. Festival kapsamında gün boyu çeşitli şeflerin katılımıyla gastronomi etkinliği, gün içerisinde söyleşiler, akşamları da konserler olacak. Festival alanında kurulacak tadım çadırında da katılımcılara uzman tadımcılar nezaretinde zeytinyağı tadımı yaptırılacak" ifadelerini kullandı.

Festival komitesi üyesi ziraat mühendisi Murat Küçükçakır ise festivalde zeytinyağı tadımını ön plana çıkarttıklarını dile getirdi.

Festivalin yaz sezonunun bittiği şu günlerde bölge turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Balıkesir - Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün de, "Festivalin turizm ile ilişkilendirilmesi, gastronomi turizmi anlamında bir etki sağlayacaktır. Umarım zeytin ve zeytinyağlı ürünlerimiz ilgili bir algı oluşturup her sene bu festivali tekrarlayarak en azından kış sezonuna girdiğimiz bir dönemde küçük aralıklarla bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir festival olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, zeytinin yok yılında yurt dışından ithal edilen çeşitli tohumların yağı ’zeytinyağı’ ismiyle satılınca, bu festivaller sayesinde gerçek zeytinyağının tadı öğretilerek sahte ürünlerin ilgi görmesi de engelleniyor.