Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyonda M.M.P. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.