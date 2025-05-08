Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilen Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tanıtıldı.

Etkinlikte sergilenen TOGG aracı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen TOGG’un özellikle turizm bölgelerinde asayişin sağlanması, suçun önlenmesi ve devriye görevlerinde aktif olarak kullanılacağı bildirildi.

Trafik Haftası kapsamında düzenlenen programda Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da Jandarma’ya teslim edilen TOGG aracını yakından inceledi.

Yetkililer, modern teknolojilerle donatılan TOGG’un Jandarma’nın saha görevlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.