Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "İftarda Konuşalım" programı, Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin konuk konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Ulutaş, "Dijitalleşmenin Eğitime ve Kariyere Etkisi" konulu sunumuyla öğrencilere dijitalleşmenin eğitim ve meslek hayatına etkileri hakkında bilgiler verdi.

Okul pansiyonunda düzenlenen iftar programının ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreçleri ve gelecek hedefleri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Odabaş, disiplinli ve planlı çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Odabaş, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının bereketini öğrencilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Onların derslerindeki başarılarının yanı sıra, manevi değerlere de önem vermelerini arzu ediyoruz. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyor" dedi.

Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Şube Müdürleri Mesut Polat ve Mehmet Barış Çevik, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımıyla sona erdi.