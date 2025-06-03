Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) yeni göreve başlayan yönetimi, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Edremit MYO Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Algil ve Öğr. Gör. Nuray Unat ile Yüksekokul Sekreteri Ferhat Gündüz katıldı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, yüksekokul ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine yönelik ortak projeler ele alındı.