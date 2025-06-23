Sırbistan’da yapılan Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında Dünya 2.si olan Balıkesirli başarılı sporcu Emrah Şenay, başarısını sıkı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası 8-9 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonlarından Emrah Şenay, Sırbistan’da yapılan Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında Dünya 2.si olarak yurda döndü. Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Emrah Şenay, İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti. Başarılı sporcu Şenay, " 2024 Yılında Sırbistan’da yapılan Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda ikinci olduktan sonra çalışmalarıma devam ettim. 2025 yılında da yine Sırbistan’da yapılan Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında yine dünya ikincisi olarak, ülkeme gümüş madalya kazandırdım" dedi.

Dünya ikincisi sporcu Emrah, Burhan Erdayı İlköğretim okulunda öğretimine başarı le devam ediyor. Bu sene 4. sınıfa geçen Emrah Şenay okulunda da derslerinde başarısı ile dikkat çekiyor.