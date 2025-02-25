Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Keşan Şubesi tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler ve Vergi Haftasının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle düzenledikleri yemekle erken kutladılar.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yemeğe, Keşan vergi Dairesi Müdürü Muzaffer Mengel, Müdür Yardımcısı Reşat Çakır, Edirne SMMM Odası Başkanı Cüneyt Keskin, MMMBD Genel Başkanı Ercan Ceylan, Uzunköprü MMMBD Şube Başkanı Keşan Şube Başkanı Ahmet Oğuz, üyeler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Oğuz, yemeğe katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: Geleneksel hale gelmiş olan yemeğimize katılım sağladığınız için hepinize yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonları yapmak ve içinde bulunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlere dayanışmayı, birlik olmayı sağlamak. Dernekçilik, gönüllülük esasına dayalı bir yöntem. Yönetim kurulumuz ile birlikte tüm faaliyetlerimizi gönülden gerçekleştiriyoruz. Hiçbir çıkar, hiçbir fayda beklemeden bu görevi yapıyoruz. Bundan dolayı tüm yönetim kuruluna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizlerden desteğini eksik etmeyen Genel Başkanımız Ercan Ceylan'a, yönetim kuruluna, Edirne Oda Başkanımız Cüneyt Keskin'e, bizlerde ayrı bir yeri olan önceki dönem başkanlarımızdan Haluk Kaba’'ya ayrıca teşekkür ediyoruz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Dernek Genel Başkanımız Ercan Ceylan'ı sahneye davet ediyorum.”

Ceylan konuşmasında şunları söyledi: “ Şube Başkanımız, geçen dönemki Şube Başkanım, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, Sayın Edirne Oda Başkanı, Uzunköprü Şube Başkanı, Vergi Dairesi Müdürüm ve yardımcısı, sevgili meslektaşlarım, muhasebeciler ve birliğim adına hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Tüm meslektaşlarımın yönetimi kutluyorum. En son enflasyon muhasebesi eğitiminde burada birlikte olmuşuz. Neticede vergi dönemini geçici vergi döneminde enflasyonun kaldırılması yerinde bir karar olmuştur. Tüm odalarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle bir yedi Mart arası muhasebe haftası kutluyorum.

Zaman esasında ücret takipçilerinde bir karardır. Meslektaşların ücretlendirmeleri, güncellemeleri tavsiye ediyorum. Enflasyon belasından ülke kurtulmadığı sürece ücretleri sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Yapay zekaları gördüğünüz gibi son tebliğde defterler kaldırılmıştır. Bu vesileyle uzmanlaşma ve yönetim mesleğinin geleceği olacaktır.

Bu konuda da meslektaşlarıma uyarıda bulunmak istiyorum. Kurumsallaşmalar, uzmanlaşmalar biliyorum. Diğer bir konu da bilgi güçtür. Her zaman her daim ön planlı olacaktır. En bilgili meslek grubu olduğumuza inanıyorum. Bunu daha da güçlendirmek lazım.

Az önce masada eğitimleri konuştum. Kişisel gelişimde, güncel konularla uzmanlık alanlarıyla kendimize her geçen gün daha fazla şeyler katmalıyız. Böylece mükelleflerimiz arasında farkı yaratarak daha iyi seviyelere gelebiliriz. Bir diğer konu da sizler yalnız değilsiniz. Paylaşarak orta akılda sorunlarınızı çözeceğiz.''dedi.

Ceylan’dan sonra söz alan Edirne SMMM Odası Başkanı Cüneyt Keskin’de konuşmasında Mayıs ayında yapılacak kongrede aday olacağını belirterek tüm üyelerden destek istedi.

Keskin’in konuşmasının ardından kalem satılarak hediye çekilişi gerçekleştirildi.

Toplanan 42 hediye çekil,işi yapılarak hediyeler sahiplerini buldu.

Gece Atatürk Portreli halının açık arttırmaya çıkarılması ile sona ererken bu açık arttırmayı Cüneyt Keskin ve Haluk Kaba ortak alarak derneğe katkı sağladı.

Gece müzik eşliğnde geç saatlere kadar devam etti.