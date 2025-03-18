Edirne’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program ilgiyle izlendi.

Edirne’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Çok amaçlı Salon’da program düzenlendi. Anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Devlet iftihar madalyası takdim edildi

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından 2016’da Suriye El Bab bölgesinde terör örgütü mensuplarının saldırısında yaralanan Çolakoğlu sahneye davet edildi. Törende gösteriler öncesi Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından El Bab gazisi Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu’na Devlet iftihar Madalyası ve Beratı verildi.

Programda Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Orhan Küsmüş yaptı. 110 yıl önce bugünün, 18 Mart 1915’te, Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu söyleyen Küsmüş, "Bu tarih, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin genel kurulunda, 4768 numaralı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlığa rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisinin ardından düzenlenen program sona erdi. Katılımcılar, gösteriler sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.