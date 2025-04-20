Edirne'de İpsala UMAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı öncülüğündeki heyet, İpsala Kara Hudut Kapısı Şube Müdür Vekili Başkomiser Ahmet Can Kural, Gümrük Muhafaza Müdürü Kadir Işık ve Gümrük Müdürü İbrahim Yücel’i ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı liderliğindeki heyet, İpsala Kara Hudut Kapısı ve Gümrük Müdürlüğü yetkililerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, mevcut işleyiş ve gelecekteki projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, ilk olarak İpsala Kara Hudut Kapısı Şube Müdür Vekili Başkomiser Ahmet Can Kural ile bir araya geldi. Sınır kapısındaki düzenlemeler, güvenlik süreçleri ve koordinasyon konuları ele alındı.

İkinci durakta, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık ziyaret edildi. Kaçakçılıkla mücadele, denetim süreçleri ve kurumlar arası iş birliği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Son olarak, İpsala Gümrük Müdürü İbrahim Yücel ile görüşen heyet, gümrük sahasındaki mevcut uygulamalar ve planlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, misafirperverlikleri için Başkomiser Kural, Müdür Işık ve Müdür Yücel’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.