Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı. Diğer araç sürücüsünün ise alkolü olduğu öğrenildi.

Kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde İl Özel İdaresi Kavşağı’nda medyana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 22 AT 412 plakalı hafif ticari araç ile E.Y’nin kullandığı 22 HP 197 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın sürücü E.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen diğer araç sürücüsü E.Ö. ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç sürücüsü E.Ö. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normalde döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.