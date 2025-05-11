Edirne Keşan’da vatandaşlar, pandemi döneminde kapatılan Keşan Belediyesi ana giriş kapısının yeniden açılmasını talep ediyor. “Tehlike sona erdi, kapı açılsın” çağrısı yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin pandemi sürecinde kapattığı ana giriş kapısının açılması için vatandaşlardan talep geldi.

İnönü İlkokulu karşısındaki kapının, sağlık önlemleri kapsamında tek giriş uygulaması için kapatıldığını hatırlatan Keşanlılar, pandeminin sona ermesine rağmen uygulamanın devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlar, “Artık bu tehlike sona erdi. Keşan Belediyesi’nin ana kapısını açmalarını istiyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Özcan’a sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyoruz. Umarız kapı en kısa sürede açılır” dedi.

Keşanlılar, belediyeden bu konuda adım atmasını bekliyor.