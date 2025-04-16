Edirne'de Keşan Sosyal Hizmet Merkezi, 2025 Aile Yılı kapsamında engelli bireylerin istihdamına yönelik “Nazar Boncuğu / Prototip Turistik Hediyelik Eşyalar Yapımı” başlıklı bir mesleki eğitim kursu başlattı. Kurs, zihinsel engelli bireylerin üretim sürecine dahil olmasının yanı sıra özgüven de hedefledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi anlamlı bir projeye imza attı. Ailenin güçlendirilmesi amacıyla, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını ve ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedefleyen “Nazar Boncuğu / Prototip Turistik Hediyelik Eşyalar Yapımı” başlıklı mesleki eğitim kursu başladı.

12 ZİHİNSEL ENGELLİ BİREY KURSA KATILIYOR

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde düzenlenen kursa, orta-ağır düzeyde zihinsel engelli 12 birey katılım sağladı. Kursun temel hedefi, engelli bireylere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini göstermek, onlara üretme şansı tanımak ve özgüven kazandırmak olarak belirlendi.

Kurs kapsamında, katılımcılara nazar boncuğu ve çeşitli prototip turistik hediyelik eşyaların yapımı öğretilirken, el becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan bu eğitim, aynı zamanda ilçede engellilere yönelik mesleki eğitim alanındaki boşluğu da doldurması amaçlandı.

Kurs sonunda, katılımcıların hazırladığı ürünlerin tanıtımı ve satışı için bir sergi düzenlenecek. Böylece, engelli bireyler sadece üretim sürecinde yer almakla kalmayacak, aynı zamanda bu üretimden ekonomik fayda da sağlayacak. Keşan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, bu tür projelerin hem engelli bireylerin toplumsal görünürlüğünü artırdığını hem de ailelerin sosyal destek mekanizmalarına olan güvenini pekiştirdiğini kaydetti.