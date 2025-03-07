Edirne İpsala'da kadın istihdamına katkı sağlayacak çikolatası tesisi SOGEP kapsamında hayata geçiriliyor.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İpsala Çikolataları Üretim Tesisi hayata geçiriliyor. 5 milyon 241 bin lira bütçeli proje, kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 3 büyük projeyi imzalayarak uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın ortaklaşa yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3 büyük proje hayata geçirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer’in imzaladığı projeler arasında İpsala Çikolataları Üretim Tesisi de yer alıyor.

Valilk tarafından yapılan açıklamada, "Edirne Yöresel Markamız" adı altında 5 milyon 241 bin lira proje bütçesi ile İpsala Çikolataları Üretim Tesisi'nin kurulacağı duyuruldu. Projede 14 kişinin çalışacağı ve yeni tesisle kadın istihdamının artırılacağı belirtildi.

SEBZE ÜRETİMİ VE MERİÇ FISTIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Valilik tarafından imzalanan diğer projeler kapsamında 90 adet mevcut sera alanına ek olarak 20 yeni sera daha kurulacak.

8 milyon 846 bin lira proje bütçesiyle Edirne’nin sebze üretiminde kendine yeterli hale gelmesi amaçlanıyor. Ata tohumu Meriç fıstığının yaygınlaştırılması ve Türkiye’nin markası haline gelmesi için yeni bir tesis kurulacak. 9 milyon 343 bin lira bütçeli proje ile el değmeden ayıklama ve paketleme yapılacak.