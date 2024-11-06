Edirne'nin Enez ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edilen trap atış yarışmasında dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesi Avcılar ve Atıcılar Derneği trap atış yarışması düzenledi.



Dernek başkanı Yalçın Bitikli, etkinliğe avcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Denizyolu Göller mevkiinde yapılan trap atışlarına yaklaşık 100 avcının katıldığını kaydetti.

Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.

Dereceye girenler şöyle açıklandı:

PROFESYONEL TRAP

M.Emin Akçalı--Çanakkale Ahmet Kireç--Enez Samet Can Irmak--İpsala Hasan Tunalı--Çanakkale Bekir Temizkan--Enez Semih Kurt - Keşan

VETERAN TRAP

Mehmet Yılmaz -- Biga Hasan Başkurt --Hayrabolu Adnan Kürkçü --Enez

AMATÖR TRAP

Turan Koşar --Enez Halit Aslan --Enez Mecit Çoğal --Kapaklı Abdullah Pelvanoğlu--Enez Yasin Akman -İpsala Ertan Aslan -Enez

BAYANLAR TRAP

Aysun Kireç -Enez Yasemin Hiğde -Enez Tolga Onay -Enez

TEK KURŞUN

Samet Can Irmak -İpsala Mehmet Özdemir- Kapaklı Abdullah Pelvanoğlu -Enez Yasin Akman -İpsala Ömer Dağlı --Enez Semih Kurt- Keşan