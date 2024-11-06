Edirne'nin Enez ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edilen trap atış yarışmasında dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesi Avcılar ve Atıcılar Derneği trap atış yarışması düzenledi.
Dernek başkanı Yalçın Bitikli, etkinliğe avcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Denizyolu Göller mevkiinde yapılan trap atışlarına yaklaşık 100 avcının katıldığını kaydetti.
Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve hediyeleri törenle takdim edildi.
Dereceye girenler şöyle açıklandı:
PROFESYONEL TRAP
- M.Emin Akçalı--Çanakkale
- Ahmet Kireç--Enez
- Samet Can Irmak--İpsala
- Hasan Tunalı--Çanakkale
- Bekir Temizkan--Enez
- Semih Kurt - Keşan
VETERAN TRAP
- Mehmet Yılmaz -- Biga
- Hasan Başkurt --Hayrabolu
- Adnan Kürkçü --Enez
AMATÖR TRAP
- Turan Koşar --Enez
- Halit Aslan --Enez
- Mecit Çoğal --Kapaklı
- Abdullah Pelvanoğlu--Enez
- Yasin Akman -İpsala
- Ertan Aslan -Enez
BAYANLAR TRAP
- Aysun Kireç -Enez
- Yasemin Hiğde -Enez
- Tolga Onay -Enez
TEK KURŞUN
- Samet Can Irmak -İpsala
- Mehmet Özdemir- Kapaklı
- Abdullah Pelvanoğlu -Enez
- Yasin Akman -İpsala
- Ömer Dağlı --Enez
- Semih Kurt- Keşan
Kaynak: igf