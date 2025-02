Bugüne kadar beş kitabı yayımlanan iş dünyasının ünlü isimlerinden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, son kitabı olan ‘Biraz Daha Düşününce’yi geçtiğimiz Kasım ayında okurları ile buluşturdu. Not alınması gereken önemli bilgiler anlatan Eczacıbaşı, bu kitabında yer alan ve iş dünyasını biraz daha düşünmeye iten anekdotları Türkiye’de İş Dünyası dergisi iş birliğinde gerçekleştirilen buluşmada iş insanları ile paylaştı.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi geleneksel buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Dergi, iş dünyasını Eczacıbaşı Holding’de Bülent Eczacıbaşı’nın yeni kitabı odağında özel bir toplantıda buluşturdu. Derginin 39’uncu sayısının lansmanının da yapıldığı buluşmaya çok sayıda iş insanı katıldı. Buluşmada, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 51 yıllık deneyimini kitapta topladığını belirterek, iş yaşamının dinamiklerine dair ipuçları verdi.

Hem haber kaynağı hem de dost

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bülent Eczacıbaşı ile bir söyleşi yapmak benim hayalimdi. Ve bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu tür toplantıları her sayımızda yapıyoruz ve bunlar aile içi toplantıları gibi oluyor. Aslında bugün söyleşi için hazırlanmıştım ancak bu hazırlıktan vazgeçerek sizlere Bülent Eczacıbaşı benim için ne ifade ediyor ondan bahsedeceğim. Eczacıbaşı, zaman zaman haber kaynağımız, zaman zaman da dostluğuna başvurduğumuz biri. Çünkü kendisi yardıma her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan biri. Bugün özellikle Bülent Bey’in iş dünyasına ders niteliğinde yeni bir kitabı çıktı. Onun içinde toplandık. İstedik ki kitabını Bülent Bey’in ağzından dinleyelim"

"51 yıllık deneyim bir kitapta buluştu"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise katılımcılara teşekkür ederek, derginin ilk sayısında yer almanın kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Eczacıbaşı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu hava koşullarında bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Celal Bey’in tüm girişimlerini yakından takip ediyorum. Türkiye’de İş Dünyası dergisinin ilk sayısının kapağında bana yer vererek beni çok onurlandırdılar. Kapakta benim iş arkadaşım kara kedi Kaşmir de var. Dergiye uğur getirdiğini düşünüyorum. Birlikte çok güzel bir toplantı yapmıştık o gün. Kitabın özelliğinden de kısaca bahsedecek olursam, belirli deneyimlerimi ilgi duyanlarla paylaştığım bir kitap. 51 yıllık bir iş yaşamı geçmişim var. Bu süre içerisinde pek çok şey yaşıyor insan. Başarılar, başarısızlıklar oluyor ve bunlardan çıkan sonuçlar oluyor. Ben de bu sonuçları derleyerek ilgi duyan ya da ilgi duyabilecek insanlarla paylaşmak istedim."

Kitaba ilişkin bilgi veren Eczacıbaşı, kitabında öğrencilik yıllarında tuttuğu notlara da yer verdiğini söyleyerek, "Okuduğum her kitaptan mutlaka notlar çıkarırım. Hoş hikayeleri, anekdotları, okuduğum güzel yazılardan paragrafları, beğendiğim özlü sözlerin hepsini not ederim. Öğrencilik dönemlerimde de bunu yapardım. Hocalarımın söylediği sözler, bana ilginç gelen düşünceler, yapılan şakalar bunları not ederim. Söz konusu anılar bana kaynak sağladı. Bu anılarımı ve bunlardan çıkardığım dersleri paylaşmak istedim. Kitabımı okuyanlar ve okuyacak olanlar görecektir orada çok sayıda anekdot not, kaynaklardan alınmış notlar göreceksiniz. Bunların yazılan bir metne değer kattığını düşünüyorum çünkü aksi takdirde yazılanlar kuru kuru verilen dersler olmaktan ileri geçmiyor" diye konuştu.

"Toplumsal sorumluluk, varlığımızın bir parçası"

Bülent Eczacıbaşı, toplumsal sorumluluğun bir bütçe kalemi ya da kamuoyunda iyi bir izlenim sunma aracı olmadığını belirterek, "Bu, var oluşumuzun bir parçası. Sürdürülebilir projeler oluşturmak ve uzun ömürlü kurumlar kurmak bizim önceliğimizdir" dedi.

Eczacıbaşı, günümüzde şirketlerin sadece hissedarlara değil, topluma karşı da sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, toplumsal sorunların çözümü için vakıf ve dernekler gibi kalıcı yapılar oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

"Ortaklıkta başarı, stratejik uyumla gelir"

Ortaklık kültürü üzerine de değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı, başarılı ortaklıkların temelinde stratejik uyum olduğunu belirtti. Eczacıbaşı, "Ortaklığın uzun ömürlü olması için iki tarafın stratejilerinin örtüşmesi gerekir. Bizim tüm ortaklıklarımız sağlam anlaşmalar ve ortak vizyon sayesinde başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Türk sporuna Eczacıbaşı katkısı

Spor yatırımları konusunda da açıklamalarda bulunan Bülent Eczacıbaşı, özellikle kadın voleyboluna verdikleri önemi vurguladı. Spor faaliyetlerinde odaklanma stratejisinin önemini belirterek, "Başarılı olduğumuz bir branşa yoğunlaşmayı tercih ettik. Erkek basketbol ve voleybol branşlarından çekilerek kadın voleyboluna tüm enerjimizi verdik. Bu strateji, dünya çapında başarı getirdi" dedi.

Türk sporunun geçmişte amatör branşlarda geri planda kaldığını hatırlatan Eczacıbaşı, "Zamanında, Türk voleybol ve basketbol takımları uluslararası arenada yoktu. Gençlerimiz çok yetenekliydi ama doğru metodoloji, disiplin ve bilimsel yaklaşım eksikti. Biz, iş dünyasından gelen planlama ve organizasyon kültürünü spora taşıyarak bir dönüşüm başlattık" şeklinde konuştu.

Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kadın voleybolunda elde ettiği başarıların, uzun yıllar süren bir vizyonun ürünü olduğunu belirterek, sporun toplumsal kalkınmada önemli bir araç olduğunun altını çizdi.