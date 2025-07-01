Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün altyapı kategorilerindeki takımları, 2024-2025 sezonunda hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti.

Kadrosunda genç takım sporcularının yer aldığı Eczacıbaşı 2. Lig Takımı, sezon boyunca karşılaştığı bütün maçları ve finallerde karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup ederek namağlup unvanıyla sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Eczacıbaşı Spor Kulübü bu başarıyla tarihinde ilk kez 2. Lig’den, 1. Lig’e yükseldi.

Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, sezon boyunca ve finallerde karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Eczacıbaşı Genç Takımı ise sezonda bütün maçlarını kazandı fakat aldığı tek mağlubiyetle Türkiye şampiyonasını ikinci olarak bitirdi.

Son olarak Eczacıbaşı Midi Kızlar Takımı, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye şampiyonluğu kazandı. Midi Kızlar, çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 3-1, yarı finalde Mega Spor’u 3-0 ve finalde Es Voleybol’u zorlu bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etti.

2024-2025 sezonunda Türkiye genelinde elde edilen başarılar:

2. Lig şampiyonluğu

Midi Kızlar Türkiye şampiyonluğu

Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonluğu

Küçük Kızlar Türkiye şampiyonluğu

Genç Kızlar Türkiye ikincisi

İstanbul’daki başarılar

Genç Kızlar İstanbul şampiyonluğu

Yıldız Kızlar İstanbul şampiyonluğu

Midi Kızlar İstanbul ikincisi

Küçük Kızlar İstanbul ikincisi