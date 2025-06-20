Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2024-2025 akademik yılı mezunları, düzenlenen mezuniyet töreniyle coşkuyla uğurlandı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Âdem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Cihat Özgenel, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, fakülte dekanları, akademik ve idari personel, çok sayıda öğrenci ve aileler katıldı.

2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, halk oyunları ekibinin sahnelediği coşkulu ve renkli gösteriyle açılışını yaptı. Devamında yıllar süren emeğin karşılığında mezuniyet sevincini yaşayan öğrenciler, alkışlar eşliğinde geçiş yaparak tören alanındaki yerlerini aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmî olarak başlatıldı.

Mezun olan öğrenciler adına konuşan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Eğitimi Öğrencisi Jale Ayan, geçen dört yılın ardından üniversitenin kendisi için yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda ikinci bir yuva hâline geldiğini vurgulayarak üniversitede sadece mesleki bilgi değil; sabretme, düşünme, sorgulama ve birey olma becerilerini de kazandıklarını belirtti.

Ayan, konuşmasının ardından mezun öğrenciler adına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler adına konuşan Finans ve Bankacılık Öğrencisi Fadumo Abdibari, Erzincan’a ilk geldiğinde yabancılık çektiğini ancak zamanla arkadaşları, okulun akademisyenleri ve Erzincan halkı sayesinde kendisini büyük bir ailenin parçası gibi hissettiğini ifade etti.

Abdibari, ülkesi Somali’ye döndüğünde Türkiye’de edindiği bilgi ve birikimi taşıyacağını, Türk insanının misafirperverliğini ve çalışkanlığını da çevresine anlatacağını belirtti.

Öğrencilerin konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin bölümlerinde bu dönem yüzde 99 doluluk oranı olduğunu, üniversiteye ve Erzincan’a gösterilen yüksek düzeydeki teveccühten duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Rektör Levent’in konuşmasının ardından mezun öğrenciler, mezuniyet yeminlerini gerçekleştirerek keplerini coşkuyla havaya attı. Kep atımıyla birlikte 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni sona erdi.