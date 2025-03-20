DÜZCE(İHA) – Torino’da düzenlenen özel olimpiyatlar kış oyunlarında Alp disiplini branşında yarışan Düzceli özel sporcu Şehriye Naz Koncalıoğlu altın madalya kazandı.

Torino’da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’na 5. kez katılan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, 10 madalya ile Türkiye’ye döndü. Oyunlarda, Alp disiplini branşında yarışan Düzceli Özel Sporcu Şehriye Naz Koncalıoğlu ise altın madalya alarak ülkemize büyük gurur yaşattı.

Şampiyonaya gitmeden önce Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Tanju Acar ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal kafiyeyi Düzce’de ağırlamış başarılar dilemişti.

DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzceli Özel Sporcu Şehriye Naz Koncalıoğlu’na hem de yine Düzceli Antrenör Gamze Derdiyok başta olmak üzere tüm kafile üyelerine teşekkür ederek "Fırsat ve emek verildiğinde özel bireylerin neler başardıklarını görmekten ve kendilerini desteklemekten dolayı gurur duyduk. Ülkemize Düzce’mize daha çok madalyalar kazandıracaklarına sonsuz inanıyorum başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.