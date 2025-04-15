Düzce Üniversitesi çevresinde yabancı öğrencilerden rahatsız edici davranış, ikinci bir Karabük Üniversitesi vakası olarak yorumlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi bölgesinde yabancı uyruklu öğrenciler, otomobilde yüksek sesle müzik açarak seyir halindeyken çevredekileri rahatsız etti. Öğrenciler, bu anları video kaydına alarak tehditvari ifadelerle sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Trafik ekipleri, sürücüye usulsüz ışık donanımı ve yüksek sesle müzik yayını nedeniyle bin 900 TL para cezası keserken, sürücünün ehliyetinden 25 puan düşürüldü.

Olayla ilgili yabancı uyruklu öğrenciler, Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.