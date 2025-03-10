Düzce’de narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda 61 kişiye adli işlem yapıldı, yakalanan 8 şahıs ise tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik 3-9 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 60 olaya müdahale edilirken, yakalanan 8 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Aramalarda; 17 adet sentetik ecza, 30 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 60 gram bonzai, 2 gram skunk ele geçirildi.