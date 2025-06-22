Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek yola düştü. Olay, cep telefonuyla kaydedilirken, diğer sürücülerin ani müdahalesi zincirleme kazayı önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de, D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde motosiklet kazası meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen 81 AEC 787 plakalı motosikletin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yola savruldu.

Olay anı, bir otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün aniden yere düştüğü ve çevredeki diğer araçların hızlı bir şekilde yavaşlayarak durduğu görülürken, diğer sürücülerin dikkati sayesinde zincirleme bir kaza önlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.