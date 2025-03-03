Düzce’de son 1 haftada yapılan denetimlerde 7 dinamit, 75 bin adet makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 14 şahsa işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucudan 63 şahsa işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı Düzce’de uyuşturucudan 63 şahsa işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 28 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 7 adet dinamik lokumu, 37 adet kaçak kazı malzemesi, 2 adet sahte belge, 1 adet jeneratör, 1 adet yer altı kamerası, 2 adet sustalı kamera, 75 bin adet makaron, 102 kilo kaçak tütün ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Olaylar ilgili 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA