Düzce’de son 1 haftada yapılan denetimlerde 7 dinamit, 75 bin adet makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 14 şahsa işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 28 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 7 adet dinamik lokumu, 37 adet kaçak kazı malzemesi, 2 adet sahte belge, 1 adet jeneratör, 1 adet yer altı kamerası, 2 adet sustalı kamera, 75 bin adet makaron, 102 kilo kaçak tütün ve 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Olaylar ilgili 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.