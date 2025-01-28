DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda anne adayları doğuma hazırlandığı gibi baba adayları da eğitime dahil ederek, onları bebekli hayata hazırlıyor.

Düzce’de Gebe Okulu eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu’nda ilk eşli eğitim gerçekleştirildi. Koordinatör Ebe Meliha Şanal tarafından verilen eğitimde, öncelikle anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimi verildi. Ardından baba adayıyla birlikte eşli eğitim yapıldı.

Eğitimde baba adayı da doğum başladığında ne zaman hastaneye gidilmesi gerektiği, doğum esnasında anneye nasıl destek olacağı, uygulayabileceği masaj tekniklerini, ağrıyla baş etmede hangi alternatif yöntemleri kullanabilecekleri, bebek bakımı ve doğum sonu dönem olan lohusalık konusunda bilgi verildi ve uygulamalı olarak gösterildi.