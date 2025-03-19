DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde define bulmak için bir evin içerisine 10 metre derinliğinde, 15 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı yapıldığı duyumu üzerine 2 katlı evin bulunduğu adrese yapılan operasyonda evinin içerisinde kazılmış yaklaşık 10 metre derinliğinde 1 metre çapında bir çukurun olduğu görüldü. Çukurun devamında da yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada; 1 elektrikli vinç, 1 benzinli su pompası 1 toprak burgu makinası, 1 el arabası, 2 adet 4 metrelik merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 1 adet 2 metre uzunluğunda demir şiş ve 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.