Düzce Belediyesi, vergi borçlarını ödemek için cami alanlarını Maliye Hazinesi’ne devrediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Vergi borçlarını ödemek amacıyla cami alanlarını Maliye Hazinesi’ne devredilmesi kararıyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, yapılan işlemin tamamen kamu yararına olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı Günden, belediyenin vergi borçlarını ödemek amacıyla gerçekleştirilen bu işlemin tüm belediyelerce yapıldığını belirtirken, tamamen kamu yararına bir uygulama olduğunu, cami satışının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

Günden, geçen yıl merkezi hükümet tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda, belediyelerin vergi ve SGK borçlarının kaynağında kesilmesi uygulamasına başlandığını anımsatarak, "Bu durum, belediyelerin gelir kaynaklarında ciddi bir azalmaya sebep oldu. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde belediyelere, kamunun kullanımında olan parsellerin vergi borçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesini öngören bir düzenleme getirdi. Vatandaşlarımızın bu tür spekülasyonlara ve manipülasyona itibar etmemelerini rica ediyorum" diye konuştu.