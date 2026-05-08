Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hastası Buluşması' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ki programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şenol Şirin, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Şenol Şirin, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca çalışma hayatını değil yaşamın her alanını kapsayan bir kültür olduğuna dikkat çekti. Gümüşova Meslek Yüksekokulu olarak bu alanda farkındalık oluşturmayı önemsediklerini ifade eden Doç. Dr. Şirin, özel sektör iş birlikleri ve mezun öğrencilerin sektörde elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı Mustafa Koç ise üniversitelerde gerçekleştirilen sosyal ve akademik etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen çalışmaların yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda toplumsal bilinç açısından önemli olduğunu vurgulayan Koç, Düzce Üniversitesi'nde son dönemde gerçekleştirilen nitelikli etkinliklerin kurumsal gelişimin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi. Panel, Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İrem Horuz yönetiminde gerçekleşti.

İş sağlığı ve güvenliğinde proaktif yaklaşım ele alındı

Panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Cengiz Güler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun temel ilkeleri hakkında bilgiler verdi. İş yerlerinin tehlike sınıflarına göre değerlendirilmesi, risk analizlerinin önemi ve proaktif güvenlik anlayışının gerekliliği üzerinde duran Güler, iş sağlığı ve güvenliğinde temel amacın kazalar yaşanmadan önlem almak olduğunu ifade etti. Çalışanların güvenliğinin yalnızca kişisel koruyucu ekipmanlarla değil, sistematik risk yönetimi ve güvenlik kültürüyle sağlanabileceğini vurguladı.

İlk müdahalenin önemi vurgulandı

Programın ikinci konuşmacısı Doç. Dr. Nevin İnce konuşmasında sağlık çalışanlarında sık karşılaşılan kesici-delici alet yaralanmalarına dikkat çekti. Özellikle ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis gibi alanlarda yaşanan yaralanmaların ciddi riskler oluşturduğunu belirten İnce, uygunsuz atık yönetimi ve yoğun çalışma temposunun bulaş riskini artırdığını ifade etti. Yaralanma anında yapılması gereken ilk müdahaleler, bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yöntemleri ve sağlık çalışanlarının aşı süreçleri hakkında bilgiler paylaşan Nevin İnce, hızlı bildirim ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Panelin diğer konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Alemdar ise konuşmasında ilk yardım farkındalığının önemine değinerek 'bystander effect' olarak bilinen seyirci etkisini ele aldı. İnsanların acil durumlarda çoğu zaman müdahale etmekten çekindiğini belirten Alemdar, ilk yardımın yalnızca teknik bilgi değil doğru anda doğru kararı verebilme becerisi olduğunu ifade etti. Kalp masajı, Heimlich manevrası, masif kanama kontrolü ve yanıklarda ilk müdahale gibi temel yaşam kurtarıcı uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Alemdar, küçük müdahalelerin insan hayatında büyük farklar oluşturabileceğini vurguladı.

İş güvenliği ekipmanları ve uygulamalı eğitimler katılımcılarla buluştu

Panelin son konuşmacısı Öğr. Gör. Mehmet Şirin Yıldız ise yangın güvenliği konusunda sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında; yangının oluşum süreci, yangın üçgeni, yangın söndürme yöntemleri, yangın nedenleri ve yangın sırasında doğru davranış biçimleri hakkında bilgiler paylaştı.

Panel programının ardından Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi tarafından katılımcılara uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Program kapsamında ayrıca iş güvenliği firmaları tarafından açılan tanıtım stantlarında, iş sağlığı ve güvenliği alanında kullanılan koruyucu donanım ve ekipmanlar katılımcılara tanıtıldı.