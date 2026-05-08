Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Furkan Süner, kurbanlık alırken, kesim ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kurban Bayramı'nda kurbanlık için alınacak hayvanların resmi denetimli alanlardan alınması gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Süner, hastalıklı zayıf ve gebe hayvanların kurban için tercih edilmemesinin önemine dikkat çekti. Küpeli ve kayıtlı hayvanların seçilmesine özen gösterilmesi tavsiyesinde bulunan Süner, hayvanlarda görülen ve 'zoonoz' olarak adlandırılan bazı hastalıkların insanlara bulaşabileceğini ifade etti. Bunlardan; kist hidatik, teniyoz, toksoplazmozis, bruzellozis, şarbon ve verem gibi hastalıkların ülkemiz için önem arz ettiğini söyleyen Süner, bu hastalıkların basit hijyen kurallarına uyarak önlenebileceğinin de altını çizdi.

'Belediyenin belirlediği alanlarda kesim yapılmalı'

Hayvanların kesimi sırasında dikkatli davranılmasını isteyen Ahmet Furkan Süner, 'Kesimler belediyenin belirlediği alanlarda yapılmalıdır. Rastgele sokak kesimlerinden kaçınılmalıdır. Kesim yapılan yüzeyin temiz ve dezenfekte edilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Hayvanların kesilmesinde, derinin yüzülmesinde, karkasın parçalanmasında; etin nakledilmesinde, pişirilmesinde ve tüketiminde kişisel hijyen kuralları gözetilmelidir. Kesim sırasında eldiven, önlük, çizme gibi koruyucu ekipmanların kullanımına özen gösterilmelidir. Kesim, deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Bıçak kullanımı sırasında yaralanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Yaralanma durumlarında erken zamanda bir sağlık kuruluşuna başvuru gerçekleştirilmelidir' dedi.

Salgın hastalıkları önlemek için atıklar nasıl bertaraf edilmeli?

Kesilen hayvanlardan çıkan atıkların gelişi güzel bir şekilde çevreye bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunan Süner, 'Belediye tarafından belirlenen alanlara, uygun şekilde gömülmeli ve bertaraf edilmelidir. Kan ve artıkların çevreyi kirletmeyecek şekilde temizlenmesi gereklidir. Aksi halde salgın riski ortaya çıkabilir, vektörlerin artışı gözlemlenebilir. Çiğ et ve sakatatla çıplak elle temas edilmemelidir. Etle ve artıklarla temas sırasında eldiven kullanılmalı, temas sonrasında ise el hijyeni sağlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

Kurban eti tüketimi hakkında da bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Furkan Süner, 'Et hemen tüketilmemeli, kurban etleri pişirilirken haşlama veya ızgara pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kızartmadan kaçınılmalıdır. Etlerin tek başına tüketilmesinden ziyade sebzelerle birlikte pişirilmesi besin çeşitliliğini sağlayacaktır. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarının çiğ sebze ve meyveleri doğramada kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Et küçük parçalar halinde buzdolabına konulmalı, uzun süre saklamak için -18C'de dondurulmalı, çiğ etle diğer gıdaların temas etmemesine özen gösterilmelidir' dedi.

Et tüketiminde kimler daha fazla dikkat etmeli?

Sağlıklı bir yaşam için aşırı et tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyleyen Süner, 'Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalarının özellikle fazla et tüketmemeye özen göstermesi gerekmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; diyabetes mellitus (şeker), hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları olan kişilerin az yağlı etleri tercih etmesi ve tüketim konusunda aşırıya kaçmaması gerekmektedir' diyerek açıklamalarını sonlandırdı.