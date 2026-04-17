Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG salon futbolu müsabakalarında, Düzce Üniversitesi Salon Futbolu Kadın Takımı 2. olarak büyük başarı elde etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde toplam 7 üniversiteden kadın ve erkek takımlarının yarıştığı ve MYO salonunda yapılan organizasyondaki zorlu mücadelelerde başarılı performans sergileyen Düzce Üniversitesi, salon futbolu eleme grubu müsabakalarını 2. sırada tamamlama başarısı gösterdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve akademisyenler tarafından kupa ve madalyaları takdim edilen Düzce Üniversitesi Salon Futbolu Kadın Takımı, özverili çalışmalarının karşılığını alarak önemli bir sportif derece elde etti.