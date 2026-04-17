Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin bakir turizm zenginliklerinin her mevsim görülmeye değer olduğunu vurgulayarak; 'Bütün çabamız ve gayemiz Düzce'mizin turizmini geliştirmek ve vizyonumuzun yansıması haline getirmektir' dedi.

Başkan Faruk Özlü, her platformda özellikle üzerine vurgu yaptığı turizm konusunda yatırımları ile dikkat çekmeye devam ederken 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla da bir mesaj yayınladı. Faruk Özlü, mesajında Düzce'nin doğal güzelliklerinden bahsederek bu zenginliklerin turizm potansiyeli olarak değerlendirilmesi ve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Mesajda; 'Güzellikleriyle her mevsim ayrı bir öyküyü anlatan, yaşatan Düzce'miz; güneyindeki yemyeşil yaylaları, serin şelaleleri ve Kuş Cenneti, kuzeyindeki masmavi denizi, kadim ve köklü tarihiyle ülkemizin saklı kalmış doğa harikalarından biridir. Konuralp Gazi'nin bize yurt edindiği Düzce'mizin binlerce yıllık geçmişi, Akçakoca'mızın eşsiz sahilleri, Aydınpınar ve Samandere Şelalelerimizin büyüleyici doğası, birbirinden eşsiz yaylalarımızın huzur veren atmosferi ile şehrimiz turizmin her alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Biz de Düzce Belediyesi çatısı altında sahip olduğumuz bu eşsiz değerleri korumak, geliştirmek ve daha geniş kitlelere tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Turizmi; sadece ekonomik bir kazanç değil, aynı zamanda kültürümüzü, doğamızı ve misafirperverliğimizi dünyaya anlatmanın en güçlü yollarından biri olarak görüyoruz. Bu konudaki bütün çabamız ve gayemiz Düzce'mizin turizm kapasitesini geliştirmek ve bu sektörü vizyonumuzun yansıması haline getirmektir. Bu vesile ile Turizm Haftası'nın şehrimizin tanıtımına katkı sağlamasını diliyor bu alandaki yatırımları desteklemeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum' ifadelerinde bulundu.