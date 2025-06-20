Düzce Bilim Merkezi yönetici ve eğitmenleri, Yığılca’nın Kırık Köyü İlkokulunda düzenlenen Karne Günü Şenliğine katılarak, çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bilim atölyeleri ile tanışmasını sağladı.

Düzce Bilim Merkezi, Düzce Belediyesi ve Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa şekilde düzenlenen etkinlikte Yığılca’nın Kırık Köyü ilkokulunda düzenlenen karne şenliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Şenlikte, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin yanı sıra okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Bilim Merkezi Sorumlusu Serkan Yılmaz, çocuklara merkezin işleyişi ve atölyeler hakkında bilgilendirme de bulundu. Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını ve Bilim Merkezinin tüm Düzce’nin hizmetinde olduğunu ilettiğini de paylaştı.

Sergi açılışının yanı sıra atölye çalışmalarını köy okulunun öğrencileri ile buluşturan Bilim Merkezi, birbirinden farklı bilimsel etkinlikleri oyunlar eşliğinde öğrencilerle tanıştırdı. Geleneksel Çocuk Oyunları ile yaz tatiline erkenden giriş yapan öğrenciler, çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte doyasıya eğlendi.