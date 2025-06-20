Manisa’da okul öncesi öğrencileri, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirdikleri ürünleri Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’ye takdim etti.

Şehit Türkmen Tekin Anaokulu ve Türk Kızılay İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından yürütülen projede 6 yaş grubu öğrenciler, STEM temelli eğitim uygulamaları kapsamında doğa bilinci, bilimsel gözlem ve üretim sürecini tecrübe etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen projelerde, hidroponik sistemler kullanılarak LED ışık ve özel besin çözeltileriyle desteklenen ortamlarda domates, salatalık, çilek, marul ve biber gibi ürünler yetiştirildi. Çocuklar, bitkilerin gelişim sürecini yakından izleyerek haftalık ölçümler yaptı; teknolojiyle tanıştı, sabır ve sorumluluk gibi temel yaşam becerilerini geliştirdi.

Şehit Türkmen Tekin Anaokulu’nda bir ziraat mühendisi velinin gönüllü katkılarıyla yürütülen çalışmada, çocuklar doğrudan üretim sürecine katıldı. Türk Kızılay İlkokulu anasınıfında ise Mavi Yeşil Okul Etiketi hedefleri kapsamında sürdürülebilir tarım uygulamaları hayata geçirildi.

Projenin sonunda minik öğrenciler, yetiştirdikleri ürünleri Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’ye kendi elleriyle sunarak büyük bir gurur yaşadı. Müdür Uğurelli, "Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin bilgiyi pasif bir şekilde tüketmesi değil, öğrenerek ürün ortaya koyan bireyler olması hedefleniyor. Bugün çocuklarımızın bizlere sunduğu bu ürünler, modelimizin ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Projelerin öğrenciler ve öğretmenler için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten okul yöneticileri, önümüzdeki dönemlerde benzer çalışmaların artırılarak devam edeceğini ifade etti.