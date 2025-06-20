Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) akşam saatlerinde katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor. Tel kırmadan tezhibe, Osmanlıca’dan naht sanatı eğitimine kadar birçok alanda verilen kurslar, hem meslek hem hobi edinme imkanı sunuyor.

BELMEK, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla açtığı kurslarla fark oluşturmaya devam ediyor. Aziziye Mahallesindeki Ana Hizmet Binası’nda özellikle de çalışanlara yönelik düzenlenen akşam kursları, haftanın 5 günü 17.00 ile 20.45 saatleri arasında yoğun ilgiyle sürdürülüyor.

Katılımcılar, günün yorgunluğunu atarken aynı zamanda becerilerini geliştirecekleri birçok farklı atölyeye katılma fırsatı buluyor. Açılan kurslar arasında; tel kırma atölyesi, tezhip atölyesi, el sanatları atölyesi, giyim atölyesi, naht sanatı atölyesi ile Osmanlıca ve taş mum eğitimleri yer alıyor.

Hem geleneksel sanatları yaşatmak, hem de üretkenliği desteklemek amacıyla yürütülen kurslar, katılımcılarına yeni beceriler kazandırarak sosyalleşme imkanı veriyor. Her yaştan katılımcıya açık kurslar, ücretsiz olarak sunuluyor.