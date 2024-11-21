Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahıs, suç eşyalarıyla birlikte yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönündeki bilgiler sonucunda yapılan aramada 16 adet eşit gramaj da paket halinde satışa hazırlanmış ve diğer kablar içerisinde toplam ağırlığı 3.425 gram kubar esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 37 adet fişek be Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 15.740 TL ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda suç eşyalarına el konulup şüpheli şahıs gözaltına alındı.