Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, çay ve tütün tespit köpeği ile birlikte yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde T.M. idaresindeki TIR kimlik sorgusu için durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 320 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.