Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma alışveriş merkezi olan KUMSmall AVM’de dünyanın en modern mobilya fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

KUMSmall Mobilya Fuarı 300 bin metrekare kapalı alanı ve 200’ü aşkın mobilya markasıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın en modern fuarı olan KUMSmall Mobilya Fuarı, 15-20 Nisan tarihleri arasında KUMSmall Fuar Merkezi’nde açık kalacak. KUMSmall Mobilya Fuarı’nın son iki günü olan 19-20 Nisan tarihleri halk günü olarak belirlendi. Fuara özel sergilenen ürünler de dahil yüzlerce firmanın on binlerce ürünü halk gününe özel indirimlerle ziyaretçilerle buluşacak.

Fuarla ilgili bilgiler veren Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Buraya ’dünyanın en modern mobilya fuarı’ diyoruz. Çünkü burası 122 bin metrekare oturumu olan, 300 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir mobilya alışveriş merkezi ve içeride yerleşik düzende olan 200’den fazla mobilya firmamız, mağazamız var. Dışarıdan gelen firmalarla koridor ve üst kattaki fuar alanımızla İstanbul’daki fuar alanlarından çok daha fazla ürün sergilediğimiz bir alana sahibiz. Ülkemizde mobilya sektörü yaz aylarında hareketleniyor. Dolayısıyla toptan alışveriş yapan firmalar ve mağazalar yeni sezona ürünlerini Kayseri KUMSmall AVM’ye gelerek dünyanın en modern mobilya fuarından alışverişlerini yapabilirler. Özellikle fuarın son 2 günü, Cumartesi ve Pazar günleri de halk günü. Kayseri ve bölgede çok ciddi bir vatandaş kitlemiz var. Mobilya ihtiyacı olanlar, evlenmeyi düşünenler, evini yenileyenler bu fırsatı kaçırmasın. Kayseri KUMSmall AVM’de dünyanın en modern mobilya fuarını buyursunlar ziyaret etsinler. Çok modern mağazalar, modern AVM, iklimlendirmesi son derece güzel yapılmış, diğer destekleyici sektörlerin de içinde olduğu halı, perde, aydınlatma gibi bunların da içinde olduğu devasa bir alan. Vatandaşlarımızı, toptan ticaret yapan girişimcilerimizi mutlaka davet ediyoruz" dedi.