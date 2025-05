Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Atalı, yabancı dil eğitimine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı EAQUALS tarafından dünyanın en iyisi seçildi.

Uluslararası yabancı dil akreditasyon kuruluşu EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından her yıl dünyada yalnızca bir öğretmene verilen ‘Yılın Öğretmeni Ödülü’ bu kez Bursa Teknik Üniversitesine (BTÜ) geldi. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Atalı, EAQUALS tarafından belirlenen, üstün nitelikler ve eğitimde gösterdiği liderlik dolayısıyla bu ödülü almaya hak kazandı. Öğretim Görevlisi Elif Atalı’ya ödülü, Malta’da düzenlenen EAQUALS Uluslararası Konferansı’nda takdim edildi. BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 2021 yılından beri akredite olduğu EAQUALS; yılın öğretmeni ödülünü, yabancı dil eğitiminde mükemmeliyet, yenilikçi öğretim yaklaşımları ve öğrenci başarısına katkı sağlayan öğretmenlere veriyor. Öğretim Görevlisi Elif Atalı daha önce de ’Digital Language Lab’ projesi ekibi ile Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 250 bin Euro hibe desteği elde etmişti. Proje, yabancı dil öğretmenlerinin dijital dünyada daha etkin olmasını amaçlıyordu.

Dil eğitimi alanında uluslararası düzeyde saygınlığı kabul görmüş EAQUALS tarafından ödüle layık görülmekten büyük onur duyduğunu belirten Öğretim Görevlisi Elif Atalı, "Bu takdir, sadece kişisel bir başarıdan ibaret değil; aynı zamanda öğrencilerimle yürüttüğüm eğitim sürecine, mesleki sorumluluğuma ve sürekli mesleki gelişim anlayışına duyduğum bağlılığın bir sonucudur. Bu vesileyle, bana ilham veren ve mesleki gelişimime katkı sunan tüm meslektaşlarıma, yöneticilerime ve BTÜ ailesine teşekkür ederim" diye konuştu.

Yılın Öğretmeni Ödülü’ne layık görülen Öğretim Görevlisi Elif Atalı’yı tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün akademik kadro başarısının ulusal ve uluslararası çapta ispatlanmaya devam ettiğini vurguladı. Rektör Çağlar, "Akademisyenimizin bu uluslararası başarısı, hem bireysel gayretlerinin hem de üniversite olarak eğitimde kaliteye verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Bu başarı, üniversitemizin sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de ne denli güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kıymetli hocamızın bu ödülü alması, dünyanın en iyi akademisyenlerinin BTÜ çatısı altında görev yaptığını ve eğitim yetkinliğimizin küresel ölçekte takdir edildiğini kanıtlamaktadır. Kendisini içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.