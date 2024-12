Eğitim, sağlık, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda pozitif değişim oluşturmak için oyunların gücünü kullanmayı hedefleyen Games for Change Türkiye Festivali, 7-8 Aralık tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye ayağını BUG Lab TEKMER’in organize ettiği etkinlik, oyun tutkunları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek.

Oyunların sadece eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir ifade ve farkındalık oluşturma platformu olduğunu savunan, oyunlarla eğitim, sosyal, sanat ve kültürel alanlarda pozitif etkiler oluşturmayı amaçlayan Games for Change (G4C) Türkiye Festivali 7-8 Aralık tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılacak. Mayadem ana sponsorluğunda “Press Start for Change” temasıyla gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde, Beşiktaş’taki BAU Güney Kampüs’te seminerler düzenlenecek.

Uzman konuşmacılar, oyunların sağlık hizmetlerinde iyileştirme ve bireysel refahı artırma potansiyeli, toplumsal farkındalık oluşturma ve sosyal değişimi desteklemedeki rolleri, eğitimde inovasyon ve etkileşimli öğrenme modelleri, çevresel farkındalık ve iklim krizi gibi konulara çözümler, oyunların kültürel, sosyal ve ekonomik yapılar üzerindeki dönüştürücü gücü gibi konularda bilgi verecek. Ayrıca oyunların tarih, anı ve değişim oluşturma etkilerinin ile çevresel farkındalık ve sosyal değişim oluşturmada nasıl ilham verici bir rol oynayabileceği örneklerle anlatılacak.

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Games for Change Global Başkanı Susanna Pollack, BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve Games for Change Türkiye Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak’ın da konuşma yapacağı seminerde, ünlü oyun tasarımcısı Eric Zimmerman “What Good is Game Design?” başlığıyla oyun tasarımının anlam oluşturma gücü hakkında konuşacak.

İkinci günde atölye çalışması

Üniversitenin Galata Kampüsü’nde gerçekleşecek olan festivalin ikinci gününde ise oyun tutkunlarının atölye çalışmaları yapılacak. Oyunların sosyal fayda, eğitim, sürdürülebilirlik ve tasarım konularındaki potansiyelini keşfetme fırsatı sunacak atölye çalışmalarının sabah oturumlarında, oyunların derin anlamlar ve güçlü duygusal bağlar oluşturmadaki rolü, sürdürülebilirlik odaklı oyun tasarımının incelikleri ve edebiyat temalarının oyunlara nasıl uyarlanabileceği konuları ele alınacak. Öğleden sonra ise, eğitim sistemlerinin oyunlaştırma ile öğrenme için daha faydalı hale getirilmesi, oyun mekaniklerinin toplumsal sorunlara çözüm üretmek için kullanılması ve hikâye anlatıcılığının oyunlarla birleştirilerek empati ve farkındalık gibi başlıklar işlenecek.