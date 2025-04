İstanbul Pendik’te 5 katlı binanın 1. katındaki dairenin balkonu çöktü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak’ta 5 katlı bir binada meydana geldi. 1. kattaki yairenin balkonunun bir kısmında oluşan çökme büyük paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarr üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sarkan moloz parçalarını temizlerken, belediye ekipleri binanın etrafınr demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Binanın diğer balkonlarında da çatlaklar olduğu görüldü.

"Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar"

Apartman sakinlerinden Ziya Dönergöz, "Ben bir firmada çalışıyorum. İş çıkışı haber geldi; dediler ki ’Böyle böyle bir deprem oldu. Depremde de balkon düştü.’ Ben Düzce depremini yaşamış biri olarak, olay bana çok tanıdık ve klişe geldi. Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar. Hemen bir telaşla olay yerine geldim. Baktım sadece balkon düşmüş. O an içimde bir rahatlama oldu. Sordum, ’Bir şey var mı, bir sıkıntı var mı?’ diye. Geride sadece balkonun düştüğünü söylediler. Herhangi olumsuz bir durum olmamış çok şükür. Sadakamız varmış herhâlde. Bu arada emniyet tedbirleri çok hızlı şekilde alındı. İtfaiye geldi, hemen ardından zabıta ve belediye çalışanları da olay yerine ulaştı. Hepsi çok ilgili ve alakalıydı. Polis arkadaşlarımız da geldi. Onların da bu kadar kısa sürede buraya ulaşması bizleri sevindirdi" dedi.

"Bizim için en olumlu taraf bir can kaybının olmamasıydı"

Can kaybının olmamasının içlerini rahatlattığını söyleyen Dönergöz, "Bizim hanımlar, torunlar da evin içindeydi. Biz alt katta oturuyoruz. Onlar da önce bir araba kazası olduğunu düşünmüşler. Sonra deprem akıllarına gelmiş ve panik olmuşlar tabii. Herkes büyük bir korkuyla dışarı çıkmış. Olayı da ancak dışarı çıkınca görebilmişler. Bizim için en olumlu taraf, bir can kaybının olmamasıydı. Çünkü burası sürekli insanların geldiği bir yer. Üstelik olay okul çıkış saatine denk geldi. Ufak çocuklar vardı. Bu yüzden daha da endişelendik. Kötü bir durumdu ama en azından can kaybı olmaması içimizi rahatlattı. Şu anda binamız boşaltılmadı. Belediye yetkilileri geldi. Yarın onlarla bir araya geleceğiz, durum değerlendirmesi yapacağız" şeklinde konuştu.