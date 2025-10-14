Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen 2025 Kickboks Dünya Kupası’nda 60 kg ve 65 kg kategorilerinde çifte dünya şampiyonluğu kazanan Elif Ceren Uzunçakmak, Kayseri’ye gelişinde coşkuyla karşılandı.

Kayserili genç sporcu Elif Ceren Uzunçakmak, Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen 2025 Kickboks Dünya Kupası’nda 60 kg ve 65 kg kategorilerinde çifte dünya şampiyonluğu kazandı. Genç sporcu Kayseri’ye dönüşünde Spor A.Ş yetkilileri ve spor camiası tarafından coşkuyla karşılandı. Kayseri Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada, "Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcumuz Elif Ceren Uzunçakmak, 7-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen 2025 Dünya Kupası’nda 60 kg ve 65 kg kategorilerinde elde ettiği çifte dünya şampiyonluğu sonrası memleketine zaferle döndü. Bizler de bu büyük gururun kahramanını coşkuyla, sevgiyle ve alkışlarla karşıladık. Onun gözlerindeki azim, bizim yüreğimizdeki gururla birleşti; Kayseri bir kez daha başarıyla yankılandı" ifadeleri kullanıldı.