Kocaeli’de öğrenciler, Dünya Ressamlar Günü’nde gün batımını resmederek yeteneklerini keşfetti. Öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Resim Bölümü, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nde Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerini Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ağırladı. Dünya Ressamlar Günü’nde bir araya gelen grup, sulu boya tekniği ile gün batımını resmetti. Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik, eğitmenlerin teknik anlatımıyla başladı. Eğlenceli anların yaşandığı merkezde gençler yeteneklerini ortaya koydu. Renklerle dünyayı yeniden şekillendiren öğrenciler, sanatın sadece ifade biçiminden değil, farklı perspektiften bakma imkanından da faydalanmış oldu. Gün sonunda öğrencilerin ellerinden birbirinden güzel gün batımı resimleri ortaya çıktı.

Öğrencilerin ilgi alanına göre pastacılık, grafik tasarım, kuaförlük gibi alanlarda hizmet veren eğitim merkezi, drama, görsel sanatlar, müzik gibi hobi atölyeleriyle de eğlenirken öğrenme imkanı sunuyor.